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Politică

Aproximativ 40 de țări cer ca Europa să nu fie exclusă din negocierile privind propria securitate

m Scris de maria miron
Aproximativ 40 de țări cer ca Europa să nu fie exclusă din negocierile privind propria securitate
Aosom
Aproximativ 40 de țări europene pregătesc o declarație comună prin care cer să participe la deciziile privind securitatea continentului, inclusiv la negocierile pentru pace în Ucraina.

Sursa: Mediafax Ro

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