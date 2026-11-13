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Politică

Ar putea urma scăderi la pompă. Pentru prima dată de la începutul războiului din Iran, există mai mult petrol pe piaţa internaţională decât cerere. „Semne timide de reechilibrare”

r Scris de rareş udrescu
Ar putea urma scăderi la pompă. Pentru prima dată de la începutul războiului din Iran, există mai mult petrol pe piaţa internaţională decât cerere. „Semne timide de reechilibrare”
Aosom
Piaţa globală a petrolului va reveni pe excedent în ultimul trimestru al acestui an, pentru prima dată de la izbucnirea războiului din Iran, pe fondul...

Sursa: Zf Ro

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