„Argentina, ridică-te şi mergi!”. Peste 2 milioane de oameni au asistat la slujba oficiată de papa Leon la Lujan

Peste 2 milioane de persoane, potrivit autorităţilor locale, au asistat miercuri la Lujan, un important centru de pelerinaj catolic din Argentina, la ultima liturghie oficiată în aer liber de papa Leon al XIV-lea, în cea de-a patra şi ultima zi a vizitei sale în această ţară sud-americană, informează AFP și Agerpres. Lujan, situat la 75 …

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