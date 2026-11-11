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Politică

Armata americană oferă 20 de milioane de dolari pentru informații despre programul nuclear iranian. Reacția Teheranului

i Scris de ion gaidău
Armata americană oferă 20 de milioane de dolari pentru informații despre programul nuclear iranian. Reacția Teheranului
Aosom
Armata americană oferă plăți de până la 20 de milioane de dolari pentru informații menite să compromită programul nuclear iranian, o recompensă denunțată de regimul de la Teheran.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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