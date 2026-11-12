 Sari la conținut
M
Piața volantă de sâmbătă din zona Parcului Stadion – program modificat pentru sezonul rece
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Armata argentiniană a fost desemnată organizație teroristă

p Scris de petru mazilu
Armata argentiniană a fost desemnată organizație teroristă
Aosom
Armata argentiniană a fost desemnată organizație teroristă de către autoritățile din Iran. Este replica iranienilor la decizia guvernului argentinian care a desemnat Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran drept „organizație teroristă”.

Sursa: Mediafax Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech