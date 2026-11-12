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Politică

Armata argentiniană a fost desemnată organizație teroristă de către autoritățile din Iran

d Scris de daniel mihai dragomir
Armata argentiniană a fost desemnată organizație teroristă de către autoritățile din Iran
Aosom
Iranul a desemnat forțele navale și aeriene ale Argentinei drept organizații teroriste, ca replică la decizia luată de guvernul lui Javier Milei.

Sursa: Stiri Pe Surse

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