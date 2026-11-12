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Politică

Atac de amploare asupra Moscovei. Aeroporturile au fost închise

p Scris de petru mazilu
Atac de amploare asupra Moscovei. Aeroporturile au fost închise
Aosom
Un atac aerian de amploare asupra Moscovei are loc în noaptea de joi spre vineri. Aeroporturile din capitala Rusiei au fost închise.

Sursa: Mediafax Ro

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