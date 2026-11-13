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Politică

Atac masiv asupra Moscovei - Aeroporturile au fost închise

g Scris de george traicu
Atac masiv asupra Moscovei - Aeroporturile au fost închise
Aosom
Zeci de drone ucrainene au atacat Moscova în noaptea de 12 spre 13 noiembrie, perturbând operațiunile de zbor pe mai multe aeroporturi importante din regiune

Sursa: Stiri Pe Surse

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