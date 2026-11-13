Atac masiv cu drone ucrainene asupra Moscovei după plecarea emisarilor lui Trump. Toate aeroporturile din capitala Rusiei au fost închise
Sursa: National - Ziarul NationalCitește mai departe la sursa originală
Comunicat PMB
13-11-2026: Unde ieșim în săptămâna 16 - 22 noiembrie în București. Premieră la Teatrul Stela Popescu, expoziție dedicată Lui Luchian, Tonitza și...
Comunicat PMB
13-11-2026: Cifrele dezastrului găsit la STB, în urma insolvenței: pierderi de 767 de milioane de lei, salarii de până la 31.000 de lei, 36 de sp...
Finanțare asigurată pentru centrul în care elevii din Bihor vor afla ce liceu și ce meserie li se potrivesc
Consiliul Județean Bihor a semnat contractul de finanțare pentru înființarea Centrului Județean de Orientare Școlară și Profesională Bihor. Aici,...
Ședință extraordinară - Consiliul Județean Timiș
Publicat în 13 noiembrie 2026 Ultima actualizare pagină: Florescu Corina...
Primăria Timișoara pregătește un nou Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii, cu laborator propriu și spații de spitalizare pentru pacienții cu boli rare
Municipiul Timișoara va avea un Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”, cu laborator propriu și cinci paturi p...
Noul Spital Municipal din Timișoara, dezvoltat în parteneriat cu IFC, intră în etapa de selectare a partenerului privat
Primăria Municipiului Timișoara și IFC (International Finance Corporation), Divizia de Investiții a Băncii Mondiale, pregătesc procedura de selec...
Roboții umanoizi ar putea înlocui tot mai mulți angajați din fabrici. SUA pregătesc o producție uriașă, iar companiile ar putea economisi 100.000 de dolari anual
Roboții umanoizi nu mai sunt doar experimente spectaculoase prezentate la conferințe tehnologice
Instituțiile statului care ar putea dispărea în urma reformei administrative. Directori cu salarii de zeci de mii de lei, deși activitatea este redusă sau inexistentă
Reforma administrativă, unul dintre cele mai discutate subiecte ale momentului, ar putea aduce schimbări nu doar în organizarea localităților, ci...
Se schimbă regulile pentru formarea claselor în școlile de la oraș. Ce prevede noul proiect al Ministerului Educației
Ministerul Educației propune reguli pentru efectivele claselor din orașe și municipii în 2027–2028. Ce prevede proiectul aflat în consultare
vivo X500s ar putea primi baterie de peste 7.100 mAh și cameră periscopică de 64 MP
vivo X500s este așteptat cu ecran LTPO de 6,85 inch, procesor MediaTek Dimensity 9, baterie mai mare de 7.100 mAh și teleobiectiv periscopic de 6...
LG OLED B7 apare înainte de lansare: gama pentru 2027 ar include cinci diagonale, de la 48 la 83 de inch
Seria LG OLED B7 pentru 2027 a apărut în baza Safety Korea, cu modele de 48, 55, 65, 77 și 83 de inci. Gama ar păstra funcțiile de gaming ale gen...
Google lansează Gemini 4 Hydrogen, noul AI care este de 2,5 ori mai rapid și inventează de cinci ori mai puține informații. Este disponibil și gratuit
Google continuă ofensiva în domeniul inteligenței artificiale și lansează un nou model care promite să schimbe experiența utilizatorilor Gemini.