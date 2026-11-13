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Politică

Atac masiv cu drone ucrainene asupra Moscovei după plecarea emisarilor lui Trump. Toate aeroporturile din capitala Rusiei au fost închise

a Scris de andreea vlad
Atac masiv cu drone ucrainene asupra Moscovei după plecarea emisarilor lui Trump. Toate aeroporturile din capitala Rusiei au fost închise
Aosom
Moscova a fost vizată de un atac aerian de amploare în noaptea de joi spre vineri, după ce un val de drone lansate de armata ucraineană s-ar fi îndreptat către capitala Rusiei. În urma atacului, autoritățile au decis închiderea tuturor aeroporturilor din oraș. Potrivit publicației Nexta, numărul dronelor implicate în atac ar putea reprezenta un […]

Sursa: National - Ziarul National

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