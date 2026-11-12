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Politică

AUR a demontat frază cu frază discursul lui Nicușor Dan: „A fost retrogradat de la rolul de Carol al II-lea la rolul de bufon”

m Scris de mihai cistelican
AUR a demontat frază cu frază discursul lui Nicușor Dan: „A fost retrogradat de la rolul de Carol al II-lea la rolul de bufon”
Aosom
Liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu i-a dat replică președintelui Dan care a afirmat că intrarea AUR la guvernare ar duce la retrogradarea ratingului de țară.

Sursa: Stiri Pe Surse

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