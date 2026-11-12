AUR: Cosmin Hristu – Declarație politică – Ori facem reformǎ, ori românii vor plăti nota prin taxe mai mari.

Asistăm la falimentul răsunător al unei clase politice care a știut doar să stea în genunchi in fata Bruxelles-ului. Vestea că României îi sunt suspendate 3,4 miliarde de euro din PNRR reprezintă certificatul de incompetență al acestor Guverne parazitare. Voi, cei care v-ati perindat pe la guvernare si ați acceptat cu ochii închiși un plan

Sursa: Ştiri Din România Citește mai departe la sursa originală ↗