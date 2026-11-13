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Politică

AUR organizează Forum Europa la Palatul Parlamentului. Lideri suveranişti şi conservatori din întreaga lume se reunesc la Bucureşti

ș Scris de ștefana radu
AUR organizează Forum Europa la Palatul Parlamentului. Lideri suveranişti şi conservatori din întreaga lume se reunesc la Bucureşti
Aosom
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) organizează, în perioada 13-15 noiembrie, la Palatul Parlamentului din Bucureşti, Forum Europa – „Viziune, Identitate, Educaţie”, o reuniune internaţională dedicată „apărării suveranităţii naţionale, identităţii europene şi dreptului popoarelor de a-şi decide singure viitorul”.

Sursa: Digi24

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