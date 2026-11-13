AUR organizează Forum Europa la Palatul Parlamentului. Lideri suveranişti şi conservatori din întreaga lume se reunesc la Bucureşti

Inițiativă. 25 de deținuți de la Jilava au evadat ca să-l caute pe un alt deținut evadat 13 Nov 2026

Premieră la Muzeul Județean Buzău: sceptrul Regelui Ferdinand va fi expus publicului 13 Nov 2026

De la comasarea comunelor, la reorganizarea judeţelor: ce viitor ar putea avea judeţul Sibiu după reforma administrativă 13 Nov 2026

Președintele Nicușor Dan: „Rusia nu își dorește în mod real o discuție despre pace în acest moment” 13 Nov 2026

Partidul Anamariei Gavrilă, aliat cândva cu AUR, îl face praf pe George Simion: 'Un politician expirat, fără cuvânt' 13 Nov 2026