AUR: Petru Negrea – Declarație politică – NU RĂZBOIULUI!

Noi, cetățenii României, spunem NU, răspicat, războiului! De luni de zile, dronele survolează țara noastră. Ni se spune că sunt rusești. Ni se spune să ne fie frică. Ni se dau alerte aproape zilnice, ni se bagă în cap că războiul este la ușă. Noi nu mai credem această poveste! Aceste drone, a căror proveniență

Sursa: Ştiri Din România Citește mai departe la sursa originală ↗