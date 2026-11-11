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Politică

AUR pierde teren pentru prima oară în 18 luni. O alianță PNL-USR ar lua 32%, la trei puncte de primul loc SONDAJ

a Scris de andreea deaconescu
AUR pierde teren pentru prima oară în 18 luni. O alianță PNL-USR ar lua 32%, la trei puncte de primul loc SONDAJ
Aosom
O posibilă alianță PNL–USR ar putea ajunge la numai trei puncte procentuale de AUR, potrivit datelor prezentate miercuri de directorul INSCOP, Remus Ștefureac. Scenariul, testat pentru prima dată în noiembrie, indică un scor de 32% în rândul alegătorilor mobilizați și ar putea schimba calculele partidelor pentru alegerile din 2028.

Sursa: Ziare

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