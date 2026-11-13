Membrii AUR sunt deciși să iasă mâine în stradă, în cadrul unui protest care până acum nu a primit autorizare. Și, din ce susține liderul partidului, însuși șeful statului le-a pus bețe în roate în organizarea protestului, George Simion decretând că Nicușor Dan minte. George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că încearcă să inducă […] The post AUR, protest neautorizat mâine; Simion: „Împăratul este gol” appeared first on Ziarul de Investigații.

Sursa: Ziarul De Investigații Citește mai departe la sursa originală ↗