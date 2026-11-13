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Politică

AUR: Valentin Badea – Declarație politică – Drepturile oamenilor nu depind de opțiunile lor politice

s Scris de stiridinromania.ro
AUR: Valentin Badea – Declarație politică – Drepturile oamenilor nu depind de opțiunile lor politice
Aosom
Vreau să spun astăzi un lucru simplu: nu trebuie să fim de acord unii cu alții ca să ne respectăm drepturile. În România, fiecare om are dreptul să voteze cum crede, să susțină pe cine dorește și să spună atunci când ceva îl nemulțumește. Nu mi se pare normal ca oamenii să fie judecați sau

Sursa: Ştiri Din România

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