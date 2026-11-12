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Politică

Austria, „cuibul de spioni" al Europei, schimbă regulile jocului: Ce îi leagă de Viena pe Călin Georgescu, George Simion și Vlad Voiculescu

e Scris de e-politic ro
Austria, „cuibul de spioni" al Europei, schimbă regulile jocului: Ce îi leagă de Viena pe Călin Georgescu, George Simion și Vlad Voiculescu
Aosom
Guvernul Austriei a anunțat o reforma majora a legislației privind spionajul, prin care intenționeaza sa dubleze pedepsele maxime pentru anumite infra

Sursa: Ziuanews.ro

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