Austria nu mai vrea ca Viena să fie „capitala spionajului”. „Mi-ar plăcea să fac curățenie și să termin cu asta”

Guvernul austriac şi-a anunţat miercuri intenţia de a extinde definiţia legală a spionajului şi de a creşte maximele pedepselor cu închisoarea pentru această infracţiune Reuters apreciază că Austria încearcă astfel să scape de imaginea de „cuib de spioni” a Vienei, informează Agerpres. Austria a fost împărţită după cel de-al Doilea Război Mondial în sectoare de …

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