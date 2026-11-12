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Politică

Avertisment fără precedent al lui Zelenski pentru liderii europeni privind negocierile SUA-Rusia: „Nu este vorba doar despre Ucraina”

m Scris de maria ţaga
Avertisment fără precedent al lui Zelenski pentru liderii europeni privind negocierile SUA-Rusia: „Nu este vorba doar despre Ucraina”
Aosom
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis joi liderilor europeni, reuniți la Dublin, să urmărească cu maximă atenție discuțiile dintre Statele Unite și Rusia privind viitoarea arhitectură de securitate a Europei.

Sursa: Adevarul

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