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Politică

Avertismentul lui Kelemen Hunor: „Dacă reforma administrativă afectează drepturile maghiarilor, UDMR va reacționa dur”

s Scris de sebastian eduard
Avertismentul lui Kelemen Hunor: „Dacă reforma administrativă afectează drepturile maghiarilor, UDMR va reacționa dur”
Aosom
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă despre reforma administrativ-teritorială anunţată de PSD că, dacă o reformă nu simplifică administraţia şi lezează drepturile comunităţilor maghiare, atunci este o reformă proastă şi vor lua măsuri împotriva ei cu toate mijloacele de care dispun. El mai transmite că UDMR insistă în continuare ca fuziunea să fie decisă printr-un referendum în fiecare localitate afectată.

Sursa: Digi24

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