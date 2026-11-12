Avertismentul lui Kelemen Hunor: „Dacă reforma administrativă afectează drepturile maghiarilor, UDMR va reacționa dur”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă despre reforma administrativ-teritorială anunţată de PSD că, dacă o reformă nu simplifică administraţia şi lezează drepturile comunităţilor maghiare, atunci este o reformă proastă şi vor lua măsuri împotriva ei cu toate mijloacele de care dispun. El mai transmite că UDMR insistă în continuare ca fuziunea să fie decisă printr-un referendum în fiecare localitate afectată.

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