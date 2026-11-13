 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Avocată pentru drepturile omului, condamnată la 12 ani de închisoare de un tribunal din Kaliningrad

p Scris de petru mazilu
Avocată pentru drepturile omului, condamnată la 12 ani de închisoare de un tribunal din Kaliningrad
Aosom
O avocată pentru drepturile omului a fost condamnată la 12 ani de închisoare de un tribunal rus din Kaliningrad. Ea a fost judecată într-un dosar de trădare. Procurorii au susținut că femeia a transmis Ucrainei detalii privind securitatea.

Sursa: Mediafax Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →