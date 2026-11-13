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Politică

Bătălia pentru Casa Albă din 2028 începe să se contureze: Patru nume au ieșit deja în față

d Scris de daniel mihai dragomir
Bătălia pentru Casa Albă din 2028 începe să se contureze: Patru nume au ieșit deja în față
Aosom
Marco Rubio și JD Vance conduc în tabăra republicană, iar Jon Ossoff și Pete Buttigieg se remarcă la democrați. Ce arată sondajul Reuters/Ipsos.

Sursa: Stiri Pe Surse

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