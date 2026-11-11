 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Bazele americane din România ar putea deveni ținte ale Iranului. Condiția anunțată de Teheran

ș Scris de ștefan borcea
Bazele americane din România ar putea deveni ținte ale Iranului. Condiția anunțată de Teheran
Aosom
Secretarul Consiliului suprem de securitate națională din Iran, Mohsen Rezaei, a afirmat că Teheranul ar lovi baze americane, inclusiv cele din Europa, dacă acestea ar fi utilizate pentru lansarea de atacuri împotriva Republicii islamice.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech