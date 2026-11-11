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Politică

BBC, pe urmele banilor din spatele atacurilor electorale din Serbia: Campanii plătite în Lei românești. Legături cu firma care a lucrat pentru Victor Ponta

n Scris de nicoleta nicolau
BBC, pe urmele banilor din spatele atacurilor electorale din Serbia: Campanii plătite în Lei românești. Legături cu firma care a lucrat pentru Victor Ponta
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BBC a identificat reclame electorale de peste 160.000 de euro, plătite în lei în Serbia. Victor Ponta spune că nu a avut nicio implicare în campanie.

Sursa: Stiri Pe Surse

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