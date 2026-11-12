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Politică

Bolojan, după anunțul privind fuziunea PNL cu Forța Dreptei: „Este un prim pas în construcția unei alternative politice”

m Scris de magda dragu
Bolojan, după anunțul privind fuziunea PNL cu Forța Dreptei: „Este un prim pas în construcția unei alternative politice”
Aosom
Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că fuziunea prin absorbție a Forței Dreptei în Partidul Național Liberal reprezintă primul pas în formarea unei alternative politice pe care liberalii o consideră necesară pentru modernizarea României. Fostul premier a vorbit despre nevoia de a reuni forțele politice și oamenii care susțin reformele, în contextul a ceea ce […]

Sursa: Gazeta De Sud

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