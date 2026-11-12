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Politică

Bolojan şi şefa CCR, convocaţi de nouă ori la audieri în Senat privind întâlnirea din biroul lui Abrudean. Ambii au absentat

m Scris de mihaela ivăncică
Bolojan şi şefa CCR, convocaţi de nouă ori la audieri în Senat privind întâlnirea din biroul lui Abrudean. Ambii au absentat
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Comisia pentru constituţionalitate a Senatului cere Curţii Constituţionale să verifice conduita preşedintei instituţiei, Elena-Simina Tănăsescu, după întâlnirea din 14 august 2026 cu Ilie Bolojan, desfăşurată în biroul preşedintelui Senatului.

Sursa: Stirile Pro.tv

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