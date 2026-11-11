Călin Georgescu și dezbaterea juridică dintre magistrați: De ce l-a plasat Tribunalul București în arest la domiciliu (Motivare)

Judecătorul de la Tribunalul București, care a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu, invocă mai multe argumente care să susțină acest lucru. Însă magistratul subliniază că nu există argumente care să susțină o măsură mai blândă, cum ar fi controlul judiciar, invocând gravitatea acuzațiilor DIICOT, „o posibilă perseverență infracțională”, dar și intenția de a părăsi România, potrivit motivării deciziei de luni.

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