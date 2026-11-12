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Politică

Călin Georgescu, trimis în judecată de DIICOT în dosarul de înșelăciune și grup infracțional organizat

a Scris de alin tarnovschi
Călin Georgescu, trimis în judecată de DIICOT în dosarul de înșelăciune și grup infracțional organizat
Aosom
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT în dosarul de înșelăciune și grup infracțional organizat. Dosarul va fi judecat la Tribunalul Ilfov.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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