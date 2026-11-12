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Călin Georgescu, trimis în judecată în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri

f Scris de florin răvdan
Călin Georgescu, trimis în judecată în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri
Aosom
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, dar şi omul de afaceri Ionel Rusen, au fost trimişi în judecată în dosarul în care sunt acuzaţi că ar fi înşelat un om de afaceri.

Sursa: Dcnews

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