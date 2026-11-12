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Politică

Călin Popescu Tăriceanu cere majorarea taxei auto: O să avem toate ligheanele pe șosele

l Scris de loredana codruț
Călin Popescu Tăriceanu cere majorarea taxei auto: O să avem toate ligheanele pe șosele
Aosom
Călin Popescu Tăriceanu cere majorarea taxei auto și lansează un avertisment pentru Mediu și Transporturi. O să avem toate ligheanele pe șosele

Sursa: Stiri Pe Surse

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