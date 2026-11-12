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Politică

CAMPANIE ÎMPOTRIVA VAPATULUI!

i Scris de iulian gavriluta
CAMPANIE ÎMPOTRIVA VAPATULUI!
Aosom
Asociația Women for a Better Society (WBS), alături de deputata de Buzău Oana Matache și Cristina Radu, reprezentant medical Antibiotice Iași, lansează campania „Alegeri pentru viața ta”. Echipa WBS, deputata Oana Matache și Cristina Radu vor merge împreună în școli și licee pentru a discuta cu elevii despre vapat și consumul de băuturi energizante. WBS […]

Sursa: News Buzau

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