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Politică

Când mărimea chiar (nu) contează: 23 e la putere, 30 e în opoziție

a Scris de alex tudor
Când mărimea chiar (nu) contează: 23 e la putere, 30 e în opoziție
Aosom
Nicușor Dan a susținut o conferință de presă marți seara. The post Când mărimea chiar (nu) contează: 23 e la putere, 30 e în opoziție appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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