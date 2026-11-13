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Politică

Capcana în care au căzut atât SUA, cât și Iranul după opt luni de război: Cele trei scenarii neplăcute rămase pe masa Teheranului

d Scris de daniel mihai dragomir
Capcana în care au căzut atât SUA, cât și Iranul după opt luni de război: Cele trei scenarii neplăcute rămase pe masa Teheranului
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După 8 luni de război, Iranul și SUA sunt blocate într-un impas costisitor. Analiza celor trei scenarii rămase pentru Teheran.

Sursa: Stiri Pe Surse

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