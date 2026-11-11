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Politică

Cât de mult se poate deteriora relația dacă partenerii se ceartă pe reglarea termostatului. Temperatura din cameră este un real motiv de despărțire

a Scris de alexandra pricop
Cât de mult se poate deteriora relația dacă partenerii se ceartă pe reglarea termostatului. Temperatura din cameră este un real motiv de despărțire
Aosom
Iarna, multe cupluri se trezesc prinse într-un mic „război” declanșat de reglarea termostatului.

Sursa: Stiri Pe Surse

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