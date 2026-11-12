„Nu vreau să comentez. Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic ca să nu-l mai luăm în seamă?", a afirmat Nicuşor Dan, joi seară, într-o conferinţă de presă, întrebat despre acuzaţiile liderului AUR că ar fi intervenit pentru oprirea protestului din Capitală. The post „Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic ca să nu-l mai luăm în seamă?” Nicuşor Dan, despre acuzaţiile pe care i le-a adus liderul AUR appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗