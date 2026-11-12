 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Ce a făcut anturajul lui Hegseth la Mormântul Soldatului Necunoscut care a făcut un gardian să strige un avertisment VIDEO

e Scris de e-politic ro
Ce a făcut anturajul lui Hegseth la Mormântul Soldatului Necunoscut care a făcut un gardian să strige un avertisment VIDEO
Aosom
Un soldat al armatei americane care pazește Mormantul Soldatului Necunoscut l-a reprimat pe secretarul apararii Pete Hegseth, soția acestuia și un gru

Sursa: Ziuanews.ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →