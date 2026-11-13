 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Ce a făcut șeful Pentagonului la o zi după ce a fost mustrat la Cimitirul Arlington. Gestul neașteptat a uimit pe toată lumea

d Scris de daniel mihai dragomir
Ce a făcut șeful Pentagonului la o zi după ce a fost mustrat la Cimitirul Arlington. Gestul neașteptat a uimit pe toată lumea
Aosom
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, l-a decorat pe caporalul Thomas Iglesias, militarul care i-a cerut să păstreze liniștea la Mormântul Soldatului Necunoscut.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →