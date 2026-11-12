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Politică

Ce a răspuns Nicușor Dan la întrebarea jurnalistului Ovidiu Vanghele despre un posibil conflict de interese al procurorului general

a Scris de alexandru costea
Ce a răspuns Nicușor Dan la întrebarea jurnalistului Ovidiu Vanghele despre un posibil conflict de interese al procurorului general
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Nicușor Dan nu consideră că există un conflict de interese în cazul votului exercitat de procurorul general al României, Cristina Chiriac, în cadrul secției de procurori a CSM, împotriva propunerii de sesizare a Inspecției Judiciare pentru cercetarea unei presupuse ingerințe comise chiar de ea.

Sursa: Digi24

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