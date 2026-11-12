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Politică

Ce a spus Vladimir Putin despre Ucraina, în timpul întrevederii de la Moscova cu delegația americană

s Scris de sebastian pricop
Ce a spus Vladimir Putin despre Ucraina, în timpul întrevederii de la Moscova cu delegația americană
Aosom
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că și-ar dori ca pacea în Ucraina să fie permanentă, în timpul întrevederii de joi de la Kremlin cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, relatează publicația rusă Kommersant. „Ne-ar plăcea, de asemenea, ce aceasta să fie o pace eternă”, a declarat Vladimir Putin. În ceea ce privește …

Sursa: Hotnews

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