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Politică

Ce ar însemna pentru România o pace impusă Ucrainei. Avertismentul unui analist despre riscul concesiilor teritoriale și presiunile lui Trump asupra Kievului

m Scris de melissa dobrea
Ce ar însemna pentru România o pace impusă Ucrainei. Avertismentul unui analist despre riscul concesiilor teritoriale și presiunile lui Trump asupra Kievului
Aosom
Reluarea negocierilor trilaterale dintre Statele Unite, Rusia și Ucraina, desfășurate la Abu Dhabi după o pauză de nouă luni, reprezintă un pas diplomatic important, însă perspectivele unui acord de pace rămân reduse, explicată de analistul de politică externă Emanuel Cernat.

Sursa: Adevarul

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