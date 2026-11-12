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Politică

Ce l-ar fi întrebat Chirieac pe Nicușor Dan la conferința de presă / video

e Scris de elena aurel
Ce l-ar fi întrebat Chirieac pe Nicușor Dan la conferința de presă / video
Aosom
Analistul politic Bogdan Chirieac a spus ce întrebare i-ar fi adresat președintelui Nicușor Dan la conferința de presă.

Sursa: Dcnews

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