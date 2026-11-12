Ce mesaje a primit judecătoarea Sorina Marinaș de la un consilier de la Cotroceni, după conferința lui Nicușor Dan

Judecătoarea Sorina Marinaș, din cadrul Curții de Apel Craiova, a făcut public un schimb de mesaje contradictorii purtat cu un consilier prezidențial, desfășurat exact în timpul și la scurt timp după recenta conferință de presă susținută de președintele Nicușor Dan. Magistratul, cercetat disciplinar de Inspecția Judiciară, contrazice direct afirmațiile șefului statului, care a susținut public că nu a primit dovezi din partea judecătorilor sancționați și că așteaptă ca aceștia să îi trimită dosarele cu hotărârile și justificările lor.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗