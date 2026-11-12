Toate partidele vorbesc despre obligația ca membrii să aibă un comportament moral sau corect, dar și despre nevoia ca deciziile partidului să fie respectate de membri. The post Ce obligații le impun PSD, AUR, PNL și USR membrilor lor. De la „corectitudine și moralitate”, la punctele care combat opoziția internă, precum Adrian Veștea sau Marius Lulea appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗