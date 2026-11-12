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Politică

Ce pot verifica casele de pensii în adeverințele de muncă. Clarificarea Înaltei Curți de Casație și Justiție

j Scris de juridice.ro
Ce pot verifica casele de pensii în adeverințele de muncă. Clarificarea Înaltei Curți de Casație și Justiție
Aosom
Casele teritoriale de pensii nu pot înlătura, pe baza propriei aprecieri, mențiunile privind încadrarea în muncă din adeverințele eliberate de angajatori.

Sursa: Adevarul

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