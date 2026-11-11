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Politică

Ce se întâmplă cu administrația locală a Capitalei, după comasări. Benea: Populația și demografia trebuie să fie un criteriu

c Scris de coralia frigea
Ce se întâmplă cu administrația locală a Capitalei, după comasări. Benea: Populația și demografia trebuie să fie un criteriu
Aosom
Dragoș Benea, responsabilul pentru reforma administrativ-teritorială, a declarat că aceasta ar putea viza și desființarea Primăriei Capitalei.

Sursa: Mediafax Ro

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