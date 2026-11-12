Ce se mănâncă de Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului

În multe familii, seara care precede Postul Crăciunului a rămas un prilej de a-i aduna pe cei dragi în jurul mesei. Se pregătesc mâncăruri ”de dulce”, se folosesc ingredientele care nu vor mai fi consumate în următoarele săptămâni, iar masa este mai bogată decât într-o zi obișnuită. În satul românesc, Lăsata Secului era legată și de vizitele făcute părinților sau nașilor, de împăcarea cu rudele și de pregătirea gospodăriei pentru perioada postului. Unele dintre aceste obiceiuri s-au păstrat, altele se mai întâlnesc doar în anumite zone sau sunt cunoscute mai ales din poveștile celor în vârstă.

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