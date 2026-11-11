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Politică

Ce va face Ilie Bolojan cu „privilegiaţii” din partid. „PNL nu asigură protecţie”

a Scris de andreea ignat
Ce va face Ilie Bolojan cu „privilegiaţii” din partid. „PNL nu asigură protecţie”
Aosom
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat miercuri că nu există „privilegiaţi” în partid, iar acesta nu asigură „protecţie” şi instituţiile statului trebuie să-şi facă datoria în cazul unei afaceri în care s-au încălcat prevederile legale.

Sursa: Stirile Pro.tv

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