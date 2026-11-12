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Politică

Ce viitor au trupele americane în România? Subiectul, discutat de ambasadorul SUA cu 100 de tineri

l Scris de loredana codruț
Ce viitor au trupele americane în România? Subiectul, discutat de ambasadorul SUA cu 100 de tineri
Aosom
Viitorul prezenței militare americane în România, securitatea Mării Negre și relațiile dintre București și Washington au fost printre temele discutate de ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, cu aproximativ 100 de tineri lideri români.

Sursa: Stiri Pe Surse

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