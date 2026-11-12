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Politică

Cel puţin 100 de entităţi ale statului vor dispărea, spune Sorin Grindeanu. „Nu văd de ce trebuie să avem instituţii care se calcă pe picioare”

m Scris de milena niță
Cel puţin 100 de entităţi ale statului vor dispărea, spune Sorin Grindeanu. „Nu văd de ce trebuie să avem instituţii care se calcă pe picioare”
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Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat miercuri seară la Antena 3, că peste 100 de instituţii şi companii de stat vor fi desfiinţate în urma unei ample reforme administrative.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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