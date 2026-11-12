Noul pavilion de 100 de locuri al Penitenciarului Bistrița este gata, dar nu oricine va ajunge în el: vor fi cazați acolo deținuții care muncesc în exterior și cei cu un nivel de educație mai ridicat. Mutarea depinde însă de ministrul Justiției, Radu Marinescu, așteptat la inaugurare. The post Celule noi, mobilier nou, dar nu pentru oricine: pavilionul „deținuților educați” de la Penitenciarul Bistrița appeared first on Bistrițeanul.ro.

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